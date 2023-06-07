Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой
Бракосочетание
Около 1779
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суриков Иван Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1816
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)