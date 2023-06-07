Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова

Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
1780 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Суриков Варлам Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Суриков Иван Афиногенов большой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суриков Иван Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов большой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1816
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close