Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна

Место рождения

Улан-Удэ, Россия

Дата рождения

04.07.1918

Дата смерти

02.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918

Отец: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Мать: Кузнецова Ида Борисовна

Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
22.04.1937

Муж: Журавлев Дмитрий Максимович

Новосибирск, Россия
Запись № 1034
Рождение ребёнка
18.01.1938

Сын: Журавлев Юрий

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Между 01.09.1938 и 01.09.1939

Сын: Журавлев 2

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
19.06.1940

Сын: Журавлев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1945

Сын: Журавлев Владимир

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1947

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Новосибирск, Россия
Место жительства
С 1952 по 1953
из Чульмана в Норильск
Место жительства
Неизвестно
ул.Московская, д.165, кв.150
Смерть
02.09.1999
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск
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