Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна
Место рожденияУлан-Удэ, Россия
Дата рождения04.07.1918
Дата смерти02.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918
Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
22.04.1937
Новосибирск, Россия
Запись № 1034
Рождение ребёнка
18.01.1938
Сын: Журавлев Юрий
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Между 01.09.1938 и 01.09.1939
Сын: Журавлев 2
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
19.06.1940
Сын: Журавлев Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1945
Сын: Журавлев Владимир
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1947
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Новосибирск, Россия
Место жительства
С 1952 по 1953
из Чульмана в Норильск
Место жительства
Неизвестно
ул.Московская, д.165, кв.150
Смерть
02.09.1999
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск