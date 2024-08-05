Журавлев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Николай Иванович

Место рождения

деревня Воронежка Саратовская обл., Балашовский район

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Журавлев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Журавлева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Смерть
04.10.1943
Москва, город федерального значения Москва

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