Журавлев Николай Иванович
Место рождениядеревня Воронежка Саратовская обл., Балашовский район
Дата рождения1864
Дата смерти04.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Журавлев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Журавлева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Смерть
04.10.1943
Москва, город федерального значения Москва