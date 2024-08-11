Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1904

Муж: Жигачев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
31.01.1905

Дочь: (Жигачева) Гали Алексеевна

Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Жигачев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: (Жигачева) Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.