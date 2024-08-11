Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1904
Рождение ребёнка
31.01.1905
Дочь: (Жигачева) Гали Алексеевна
Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1907
Сын: Жигачев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: (Жигачева) Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Жигачев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно