Мясников (Масляков)? Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников (Масляков)? Андрей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мясников Емельян Игнатьевич

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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