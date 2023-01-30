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Кравцов Логин Никифорович (В.?)

Место рождения

Марковичи, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марковичи, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кравцов Николай Логинович

Мать ребёнка: не указана

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кравцов Василий Логинович

Мать ребёнка: не указана

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Кравцов Никифор Логинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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