Кравцов Логин Никифорович (В.?)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кравцов Николай Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кравцов Василий Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1925
Сын: Кравцов Никифор Логинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно