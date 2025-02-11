Ледяев Семён Леонтьев 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Ледяев Семён Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1777, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ерофей Семёнов1805 г.р.
Ледяев Тимофей Семёнов1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ерофей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ледяев Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1848
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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