Ледяев Семён Леонтьев
мужской, родился 1777, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ерофей Семёнов1805 г.р.
Ледяев Тимофей Семёнов1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ерофей Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1848
Место жительства
1850