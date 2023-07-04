Гордеева (Ефимова) Дарья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Ефимова) Дарья Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951

Отец: Ефимов Фома Васильевич

Мать: Ефимова Василиса Семеновна

Рождение ребёнка
02.04.1971

Сын: Гордеев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1976

Сын: Гордеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1982

Дочь: Гордеева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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