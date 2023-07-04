Гордеева (Ефимова) Дарья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951
Отец: Ефимов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1971
Сын: Гордеев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1976
Сын: Гордеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1982
Дочь: Гордеева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гордеев Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно