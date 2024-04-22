Беспалов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989
Бракосочетание
10.10.2015
Хамовнический ЗАГС г. Москвы.
Рождение ребёнка
18.08.2016
Дочь: Беспалова Изабелла Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Алексеевна
В 12:23 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 1-ая из двойни.
Рождение ребёнка
18.08.2016
Дочь: Беспалова Аделина Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Алексеевна
В 12:25 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 2-ая из двойни.