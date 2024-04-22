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Беспалов Михаил Алексеевич

Место рождения

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989

Отец: Беспалов Алексей Евгеньевич

Мать: Беспалова Екатерина Алексеевна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.2015

Жена: Беспалова Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Хамовнический ЗАГС г. Москвы.
Рождение ребёнка
18.08.2016

Дочь: Беспалова Изабелла Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
В 12:23 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 1-ая из двойни.
Рождение ребёнка
18.08.2016

Дочь: Беспалова Аделина Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
В 12:25 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 2-ая из двойни.
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