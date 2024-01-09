Назаров юрий иванович 15.10.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров юрий иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1965 г.р.
1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1945

Отец: не указан

Мать: Карнякова клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1965

Сын: Назаров александр юрьевич

Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1966

Сын: Назаров владимир юрьевич

Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна

Смерть
Неизвестно

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