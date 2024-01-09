Назаров юрий иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1945
Отец: не указан
Мать: Карнякова клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1965
Сын: Назаров александр юрьевич
Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1966
Мать ребёнка: Куприянова людмила васильевна
Смерть
Неизвестно