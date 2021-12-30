Короходкин Станислав Борисоыич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короходкин Станислав Борисоыич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.05.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Адрес: Бассейная ул., д. 105. Причина смерти: острый лейкоз. ФИО заказника Короходкина Людмила Валентиновна. Похоронен совместно с отцом.

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