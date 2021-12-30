Короходкин Станислав Борисоыич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.05.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Адрес: Бассейная ул., д. 105. Причина смерти: острый лейкоз. ФИО заказника Короходкина Людмила Валентиновна. Похоронен совместно с отцом.