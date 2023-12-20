Милосердов Семен Яковлев 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милосердов Семен Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Милосердов Яков

Мать: Милосердова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Милосердов Константин Семенов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Милосердов Григорий Семенов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Смерть
1856

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