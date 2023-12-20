Милосердов Семен Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Милосердов Яков
Мать: Милосердова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милосердова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Милосердов Константин Семенов
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Милосердов Григорий Семенов
Мать ребёнка: Милосердова ?
Смерть
1856