(Ильиных) Афилия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Афилия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: (Ильиных) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: (Ильиных) Мариамиа Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: (Ильиных) Фонаида Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Ильиных Даниил Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Ильиных Сергий Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

Рождение ребёнка
Около ?.12.1794

Сын: Ильиных Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин

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