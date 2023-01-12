(Ильиных) Афилия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: (Ильиных) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: (Ильиных) Мариамиа Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: (Ильиных) Фонаида Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.12.1794
Сын: Ильиных Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Ильиных Иван Ильин