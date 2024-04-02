Краснова Агриппина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Евфимий
Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно