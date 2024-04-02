Краснова Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Агриппина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

1852 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

МЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Евфимий

Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Краснов Матвей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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