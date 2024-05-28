Антипова (Сидорова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

02.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1963

Отец: Сидоров Николай Петрович

Мать: Сидорова (Терёхина) Раиса ( Лариса ) Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
12.04.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1980

Сын: Антипов Виктор Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1983

Сын: Антипов Василий Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1985

Дочь: Антипова Ирина Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
30.12.2000

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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