Антипова (Сидорова) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1963
Бракосочетание
12.04.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1980
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1983
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1985
Дочь: Антипова Ирина Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
30.12.2000
Муж: скрыто настройками приватности