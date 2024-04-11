Понн (Окс) София Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понн (Окс) София Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1895

Дата смерти

29.05.1932

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Понн Яков Филипович

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Понн (Понн) Наталья Филиповна

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Понн (Понн) Мани Филиповна

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
06.06.1920

Сын: Понн Яков Филипович

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Понн Адолф Филипович

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
01.11.1923

Дочь: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Понн Александр Филипович

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Понн (Понн) Эрна Филиповна

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
?.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Понн Отто Филипович

Отец ребёнка: Понн Яков Филипович

Смерть
29.05.1932

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