Понн (Окс) София Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1895
Дата смерти29.05.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Понн Яков Филипович
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Понн (Понн) Наталья Филиповна
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Понн (Понн) Мани Филиповна
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
06.06.1920
Сын: Понн Яков Филипович
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Понн Адолф Филипович
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
01.11.1923
Дочь: Буллер (Понн) Мина Яковлева
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Понн (Понн) Эрна Филиповна
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
?.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Понн Отто Филипович
Отец ребёнка: Понн Яков Филипович
Смерть
29.05.1932