Чекалин Кондратий Афанасьев
мужской, родился 1832, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецЧекалин Афанасий Никитин1793 г.р.
МатьЧекалина Анисья Петрова1796 г.р.
Супруги
Чекалина Фёкла Афанасьева1834 г.р.
Дети
(Чекалина) Анна Кондратьева1852 г.р.
(Чекалина) Надежда Кондратьева1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чекалин Афанасий Никитин
Мать: Чекалина Анисья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Чекалина) Анна Кондратьева
Мать ребёнка: Чекалина Фёкла Афанасьева
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Чекалина) Надежда Кондратьева
Мать ребёнка: Чекалина Фёкла Афанасьева
Смерть
Неизвестно