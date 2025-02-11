Чекалин Кондратий Афанасьев 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекалин Кондратий Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Чекалин Афанасий Никитин1793 г.р.
Мать
Чекалина Анисья Петрова1796 г.р.
Супруги
Чекалина Фёкла Афанасьева1834 г.р.
Дети
(Чекалина) Анна Кондратьева1852 г.р.
(Чекалина) Надежда Кондратьева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чекалин Афанасий Никитин

Мать: Чекалина Анисья Петрова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Фёкла Афанасьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Чекалина) Анна Кондратьева

Мать ребёнка: Чекалина Фёкла Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

14 семья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чекалина) Надежда Кондратьева

Мать ребёнка: Чекалина Фёкла Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.