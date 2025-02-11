Сабирова ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сабиров ?Неизвестно г.р.
Дети
Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина СабировнаОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина Сабировна
Отец ребёнка: Сабиров ?
Смерть
Неизвестно