Сабирова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сабирова ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сабиров ?Неизвестно г.р.
Дети
Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина СабировнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина Сабировна

Отец ребёнка: Сабиров ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.