Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Калуцкий Антон Фёдорович

Мать: Калуцкая (Иванова) Евдокия Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.02.1850

Муж: Засыпкин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.11.1855

Дочь: Стогова (Засыпкина) Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1860

Дочь: (Засыпкина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.1872

Сын: Засыпкин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.