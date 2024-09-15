Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1850
Рождение ребёнка
17.11.1855
Дочь: Стогова (Засыпкина) Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1860
Дочь: (Засыпкина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1872
Сын: Засыпкин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Засыпкин Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно