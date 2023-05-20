Цветкова (Тюрина) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1884 ст.
Дата смерти09.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.570, опись 3, д.805, л.924 об.-925, №28 Восприемники: села Елфимов Майдан крестьянин Иван Саввов Кузин и крест.жена Евдокия Васильева Тюрина Священник: Иоанн Добролюбов
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Большое Филино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Ф.570, оп.10, д.3292А, стр. об290-291, №26 Поручители по жениху: из Филино Илья Осипович и деревни Гришино Григорий Михайлович Поручители по невесте: из Филино Николай Семенович Котов и и.о. псаломщик... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Цветков Андрей Иванович
Ф.570, опись 3, д.1979, л.442 об.-443, №33 Восприемники: села Васильево сын священника Феодор Яковлев Тюрин и дочь священника Мария Яковлева Тюрина Таинство крещения совершил: священник Иаков Тюрин с ... Показать все
Смерть
09.06.1953
Причина смерти: крупозное появление, отек легких Актовая запись №10 от 11.06.1953 Исполком Линдовского с/с Линдовского района Место жительства: Горьковская область, Линдовский район, село Городишки