Давид Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Константин Иванов
Мать: Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Илия Давыдов
Мать ребёнка: Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Семен Давидов
Мать ребёнка: Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Давыдов
Мать ребёнка: Домна Васильевна
Смерть
1803
от чахотки