Давид Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давид Константинов

Место рождения

Нижнее Ламоново, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1738 г.р.

Жена

1765 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Константин Иванов

Мать: Аграфена Иванова

Нижнее Ламоново, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Илия Давыдов

Мать ребёнка: Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семен Давидов

Мать ребёнка: Домна Васильевна

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Давыдов

Мать ребёнка: Домна Васильевна

Смерть
1803
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
от чахотки

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