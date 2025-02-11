Юдина Матрёна Дмитриева
женский, родилась 1857, Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДмитрий ФроловДо 1839 г.р.
Супруги
Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров1854 г.р.
Дети
(Юдина) Агапия Самсонова14.04.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Дмитрий Фролов
Мать: не указана
Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1876
Дочь: (Юдина) Агапия Самсонова
Отец ребёнка: Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно