Юдина Матрёна Дмитриева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Юдина Матрёна Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дмитрий ФроловДо 1839 г.р.
Супруги
Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров1854 г.р.
Дети
(Юдина) Агапия Самсонова14.04.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Фролов

Мать: не указана

Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.11.1874

Муж: Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.04.1876

Дочь: (Юдина) Агапия Самсонова

Отец ребёнка: Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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