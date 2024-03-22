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Кожевин Владимир Николаевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

24.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
21.10.1989

Жена: Ларюшина Оксана Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Кожевина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Ларюшина Оксана Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Кожевина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1994

Сын: Кожевин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Ларюшина Оксана Алексеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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