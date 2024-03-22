Кожевин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1970
Бракосочетание
21.10.1989
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Кожевина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Ларюшина Оксана Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Кожевина Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
27.08.1994
Сын: Кожевин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Ларюшина Оксана Алексеевна