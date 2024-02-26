Афанасий Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Жена: Афимья Андреева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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