Шультайс (Задорожная) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШультайс (Задорожная) Мария Андреевна

Шультайс (Задорожная) Мария Андреевна

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Андрей Сергеевич

Мать: Задорожная Ольга (Елена) Филипповна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шультайс Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шультайс Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шультайс Василий

Смерть
Неизвестно
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close