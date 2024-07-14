Лушина (Белова) Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1865
Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
27.07.1874
Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
24.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович
Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно