Лушина (Белова) Клавдия Степановна 10.03.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лушина (Белова) Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1865

Сын: Лушин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Лушин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
24.11.1885 ст.

Сын: Лушин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Лушин Филипп Ефимович

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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