Кустов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКустов Петр Иванович

Кустов Петр Иванович

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кустов Иван

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
В 1878 записан как "Костов"
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Куделина (Кустова) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кустов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кустов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Жена: Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.