Кустов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кустов Иван
Мать: не указана
В 1878 записан как "Костов"
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Куделина (Кустова) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно