Типухина (Сальникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типухина (Сальникова) Елена

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Место рождения

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

09.11.1972

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

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Муж

1971 г.р.

Дети

1994 г.р.
1998 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1972

Отец: Сальников Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.07.1993

Муж: Типухин Александр

Рождение ребёнка
13.06.1994

Дочь: Типухина Анастасия

Отец ребёнка: Типухин Александр

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.06.1998

Дочь: Типухина Юлия

Отец ребёнка: Типухин Александр

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Типухин Александр

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