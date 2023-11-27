Типухина (Сальникова) Елена
Место рождения
Дата рождения09.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1972
Отец: Сальников Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.07.1993
Муж: Типухин Александр
Рождение ребёнка
13.06.1994
Дочь: Типухина Анастасия
Отец ребёнка: Типухин Александр
Рождение ребёнка
14.06.1998
Дочь: Типухина Юлия
Отец ребёнка: Типухин Александр
Рождение ребёнка
13.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Типухин Александр