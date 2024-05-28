Холод Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холод Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1948
Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич
Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
20.10.1949
Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич
Янги-Ер
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Холод Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич
г.Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
14.07.1958
Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич
Янги-Ер Гулистан Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно
посёлок Облив Тамбовской обл.