Холод Антонина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХолод Антонина Александровна

Холод Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холод Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Холод Владимир Иванович

Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич

Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
20.10.1949

Сын: Холод Александр Иванович

Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич

Янги-Ер
Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Холод Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич

г.Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Холод Виктор Иванович

Отец ребёнка: Холод Иван Андреевич

Янги-Ер Гулистан Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно
посёлок Облив Тамбовской обл.

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