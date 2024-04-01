Геннадий Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геннадий Махмутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махмут

Мать: Салима Сибгатулловна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейсяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейсяна

Смерть
Неизвестно
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