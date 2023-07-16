Сираш Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сирош Иван Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сираш Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сираш Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сираш Любовь Григорьевна