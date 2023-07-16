Сираш Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сираш Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сирош Иван Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сираш Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сираш Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сираш Любовь Григорьевна

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