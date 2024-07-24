Одиноков Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдиноков Борис Николаевич

Одиноков Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одиноков Николай Алексеевич

Мать: Одинокова Антонина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинокова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одинокова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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