Матюнина Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнина Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Сергей Фёдорович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Сергей Фёдорович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Сергей Фёдорович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
После 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Сергей Фёдорович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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