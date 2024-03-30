Кузнецова (Лукина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лёля
Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Молодцова Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий
Рождение ребёнка
29.10.1927
Дочь: Зырянова Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир
Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил
Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Афонасий
Смерть
Неизвестно