Кузнецова (Лукина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лукина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лёля

Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Молодцова Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий

Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: Зырянова Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Афонасий

Смерть
Неизвестно
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