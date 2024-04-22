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Вьялкин Никита Яковлевич

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.09.1875

Дата смерти

28.04.1931

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1875

Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич

Мать: Вьялкина Анна Никитична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Вьялкин Иван Никитович

Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Попова Александра Никитична

Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1918

Дочь: Красникова Павла Никитична

Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Смерть
28.04.1931
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости
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