Вьялкин Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1875
Дата смерти28.04.1931
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1875
Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич
Мать: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Попова Александра Никитична
Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1918
Дочь: Красникова Павла Никитична
Мать ребёнка: Вьялкина Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1931
Причина смерти: от старости