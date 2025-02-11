Вагина Анна Степанова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Вагина Анна Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814

умерла Неизвестно

Супруги
Вагин Иван Александров1803 г.р.
Дети
Вагин Василий Иванов1837 г.р.
(Вагина) Марья Иванова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагин Иван Александров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Вагин Василий Иванов

Отец ребёнка: Вагин Иван Александров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Вагина) Марья Иванова

Отец ребёнка: Вагин Иван Александров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Вагина) Арина Иванова

Отец ребёнка: Вагин Иван Александров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вагин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Вагин Иван Александров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

80 Семья

Смерть
Неизвестно

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