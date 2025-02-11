Вагина Анна Степанова
женский, родилась 1814
умерла Неизвестно
Супруги
Вагин Иван Александров1803 г.р.
Дети
Вагин Василий Иванов1837 г.р.
(Вагина) Марья Иванова1841 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вагин Василий Иванов
Отец ребёнка: Вагин Иван Александров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Вагина) Марья Иванова
Отец ребёнка: Вагин Иван Александров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Вагина) Арина Иванова
Отец ребёнка: Вагин Иван Александров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Вагин Иван Александров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно