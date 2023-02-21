Волков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Волкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Веркуц Меленковского уезда Владимирской губернии.
Рождение ребёнка
13.04.1916
Дочь: Волкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно