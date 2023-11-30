Ларина (Логинова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти23.02.1983
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Логинова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левочкина (Ларина) Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Ларин Федосей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1938
Дочь: Решетова (Ларина) Александра Федосеевна
Отец ребёнка: Ларин Федосей Карпович
Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.02.1983