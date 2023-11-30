Ларина (Логинова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Логинова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Логинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левочкина (Ларина) Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Ларин Федосей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Федосей Карпович

Рождение ребёнка
28.03.1938

Дочь: Решетова (Ларина) Александра Федосеевна

Отец ребёнка: Ларин Федосей Карпович

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.02.1983

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