Валова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалова Елизавета Григорьевна

Валова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Валов Григорий Филиппович

Мать: Валова .

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close