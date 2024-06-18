Леонтьева (--) Синклития Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (--) Синклития Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Федот Герасимович

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Леонтьева Анна Федотовна

Отец ребёнка: Леонтьев Федот Герасимович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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