Марфа Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Наталья Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Исидорович (Сидорович)

Рождение ребёнка
1737

Сын: Автоном (Артамон) Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Исидорович (Сидорович)

Смерть
Неизвестно

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