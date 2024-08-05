Марфа Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Наталья Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
1737
Сын: Автоном (Артамон) Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Исидорович (Сидорович)
Смерть
Неизвестно