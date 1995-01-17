Петрушенко Артём Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушенко Артём Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2021

Сын: Петрушенко Савелий Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2022

Дочь: Петрушенко Варвара Артёмовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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