Петрушенко Артём Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.2021
Сын: Петрушенко Савелий Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2022
Дочь: Петрушенко Варвара Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности