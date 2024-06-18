Тарлюн (Похлебаева) Раиса Николаевна
Место рожденияЧелябинская область город Катав-Ивановск
Дата рождения25.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Челябинская область город Катав-Ивановск
Рождение ребёнка
17.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарлюн Александр Тимофеевич
Челябинская область город Катав-Ивановск
Рождение ребёнка
18.12.1983
Сын: Тарлюн Ефим Александрович
Отец ребёнка: Тарлюн Александр Тимофеевич
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра