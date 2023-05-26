Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1884
Дата смерти01.01.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884
Бракосочетание
16.07.1906
Александро-Невский собор
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Медведева (Иванова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.1910
Дочь: Жукова (Иванова) Августа Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1913
Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.03.1919
Дочь: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович
Смерть
01.01.1944