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Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна

Место рождения

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.01.1884

Дата смерти

01.01.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884

Отец: Макшаков Иван Дмитриевич

Мать: Макшакова (Котова) Татьяна Михайловна

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1906

Муж: Иванов Иван Михайлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Александро-Невский собор
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Медведева (Иванова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1910

Дочь: Жукова (Иванова) Августа Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Иванов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
?.03.1919

Дочь: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Михайлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
01.01.1944
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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