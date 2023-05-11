Негородов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негородова (Горох) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Негородов Анатолий
Мать ребёнка: Негородова (Горох) Евдокия Ивановна
Смерть
1988