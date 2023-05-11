Негородов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негородов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негородова (Горох) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негородова (Горох) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Негородов Анатолий

Мать ребёнка: Негородова (Горох) Евдокия Ивановна

Смерть
1988

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