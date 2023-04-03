Захарин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
1931
Жена: (Наумова) Прасковья
Серов, Серовский, Свердловская область
после 1930 года
Смерть
Неизвестно