Захарин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
1931

Жена: (Наумова) Прасковья

Серов, Серовский, Свердловская область
после 1930 года
Смерть
Неизвестно

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