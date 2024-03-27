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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1903
Сын: Илюхин Константин
Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Илюхин Григорий
Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Илюхин Максим
Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: (Илюхин) Анна И Акилина Ивановны
Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович