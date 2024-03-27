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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Илюхин Константин

Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Илюхин Григорий

Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Илюхин Максим

Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: (Илюхин) Анна И Акилина Ивановны

Отец ребёнка: Илюхин Иван Ефимович

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