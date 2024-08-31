Попов Леонид Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1941
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно