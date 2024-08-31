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Попов Леонид Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1941

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: Попов Ефим Стефанович

Мать: Попова (Болдырева) Анна Евлампиевна

Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1986
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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