Захарова (Терентьева) Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Терентьева) Мавра Петровна

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Место рождения

Улахан-Ан, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

10.11.1918

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Улахан-Ан, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Роман Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.10.1951

Дочь: Назарова (Захарова) Варвара Романовна

Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.07.1955

Дочь: Шишигина (Захарова) Наталья Романовна

Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1959

Дочь: Алексеева (Захарова) Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
06.12.1992

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