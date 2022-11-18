Захарова (Терентьева) Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1918
Дата смерти06.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1951
Дочь: Назарова (Захарова) Варвара Романовна
Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1955
Дочь: Шишигина (Захарова) Наталья Романовна
Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1959
Дочь: Алексеева (Захарова) Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Захаров Роман Дмитриевич
Смерть
06.12.1992