Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно